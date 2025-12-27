Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Sport
S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo se, čeští hokejisté na světovém šampionátu juniorů podlehli Kanadě 5:7.
video: Zdeněk Matějovský
