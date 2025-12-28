Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem
28. 12. 2025 9:10 Sport
Čeští hokejisté slaví první výhru na juniorském mistrovství světa. Ve druhém utkání na turnaji jasně zdolali Dánsko 7:2, pod vítězství se podepsalo hned sedm různých střelců. Další zápas odehraje národní tým v pondělí od 21.30 SEČ proti Finsku.
03:31
Připomeňte si život filmové hvězdy Brigitte Bardotové
Společnost28. 12. 2025 11:30
01:37
Kanada posílí podporu Ukrajiny. Poskytne jí více než 50 miliard korun
Zahraniční28. 12. 2025 10:02
34:19
Ani vražda, ani sebevražda. Badatel rozkrývá v Rozstřelu smrt Jana Masaryka
Rozstřel28. 12. 2025 10:00
01:21
Česko - Dánsko 7:2. Jasná záležitost a první výhra, junioři si poradili s outsiderem
Sport28. 12. 2025 9:10
02:37
Na co zírá mašinfíra: Rýmařovská lokálka vás sveze do podhůří Jeseníků za 2 a půl minuty
Technika28. 12. 2025 0:06
34:03
Na co zírá mašinfíra: Rýmařovská lokálka vás sveze do podhůří Jeseníků
Technika28. 12. 2025 0:06
03:17
Divadlo je zázrak. Ráda někam patřím, říká Eliška Balzerová
Společnost28. 12. 2025 0:06
00:36
Evakuace OC v Teplicích, anonym hrozil střelbou
Krimi27. 12. 2025 18:02
00:28
Žena bruslila s kočárkem na Labské přehradě
Krimi27. 12. 2025 15:12
00:55
New York zažil po vánocích sněhovou nadílku
Zahraniční27. 12. 2025 14:22
01:24
Trailer k filmu Arco
Společnost27. 12. 2025 12:40
00:29
Dcera Kardashianové dostala k vánocům diamantové zuby
Lifestyle27. 12. 2025 11:22
01:16
Lidová řemesla jsou na vzestupu. Výrobce ale většinou neuživí
Domácí27. 12. 2025 10:00
00:55
Kyjevem otřáslo několik silných výbuchů. Zůstaňte v úkrytech, vyzýval Kličko
Zahraniční27. 12. 2025 9:36
01:52
Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi
Sport27. 12. 2025 9:08
00:19
Rekonstrukce sportovní haly v Turnově začne v lednu
Domácí27. 12. 2025 8:28
00:51
ŘSD chce dovést za rok D35 až k Litomyšli, práce se ani v zimě nestopnou
Domácí27. 12. 2025 8:12
01:00
Ukázka z filmu Vzpomínky na Afriku
Technika27. 12. 2025 0:06
27:30
Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita
Rozstřel27. 12. 2025 0:06
00:13