Helena Jiránová sport milovala odmalička, cvičila aerobic, hrála volejbal a od čtrnácti se věnovala v Kolíně atletice, než se přesunula do USK Praha. Čerstvá mistryně ČR na 60 metrů překážek oslaví v pátek 5. března 26. narozeniny a nejradši by si k nim darovala dobrý výkon a čas na halovém ME. Snem této milé brunetky je účast na olympiádě.

video: Instagram/helcajiranova