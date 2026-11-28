SESTŘIH: Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 3:2
28. 11. 2026 17:12 Sport | Chance Liga 2026/27
Když po půlhodině mladoboleslavští fotbalisté vedli 3:0, zdálo se, že je hotovo. Hostující Olomouc se sice zmátořila, ale pozdě. V závěru snižovala, ale duel k remíze nedotáhla. Mladoboleslavští v 16. kole první ligy zvítězili 3:2 a probili se na druhou příčku tabulky před Liberec a za suverénní Slavii.
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