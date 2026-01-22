Vandal na Madeiře polil a zapálil Ronaldovu sochu
22. 1. 2026 19:40 Sport
Mladík na Madeiře zapálil sochu Cristiana Ronalda. Policie uvedla, že už zná identitu pachatele a pokračuje v pátrání. Podle místních médií jde o osobu, která už byla v minulosti spojována s vandalismem.
