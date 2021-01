VIDEO: Krásná zápasnice MMA nastoupí bez rukavic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hvězdná zápasnice MMA Paige VanZantová přestoupila do šílené soutěže. soutěže. Rvačky v kleci UFC jsou jí nejspíš málo. Blondýnka z amerického Oregonu jde do Bare Knuckle Fighting Championship. Rány do obličeje jsou tam povoleny. Hlavě však zápasníci boxují bez rukavic. Pro Paige jde prý o novou výzvu a fanoušci ji podporují.

video: IG/paigevanzant