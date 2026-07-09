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Muchová vydřela postup ve strhující bitvě

Sport
Semifinále Muchové s Gauffovou bylo oslavou ženského tenisu. Hráčky svedly na trávě fantastický souboj plný zvratů, napínavých momentů i výborných úderů. Drama, které trvalo přes dvě a půl hodiny, vygradovalo v tiebreaku třetího setu, v němž byly obě hráčky chvílemi bod od vítězství.
video: AP
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