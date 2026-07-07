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Senzace! Muchová je v semifinále Wimbledonu

Sport
Karolína Muchová si posunula wimbledonské maximum! Česká tenistka zdolala Japonku Naomi Ósakaovou 7:6, 6:4 a poprvé si v All England Clubu zahraje semifinále.
video: AP
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