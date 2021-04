VIDEO: Muži si splnili sen. Letěli kolem dubajské fontány Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Muži si splnili sen. Letěli kolem dubajské fontány

Sportovní duo Horacio Llorens a Rafael Goberna si myslí, že absolutně vše je možné. Aby to dokázali světu, tak vyrazili do Dubaje, kde se proletěli v těsné blízkosti proslulé fontány. Nejednalo se o typický paragliding, protože letci nasadili do akce speciální motory, aby se mohli pohybovat v těsné blízkosti vodních trysek.

video: Reuters