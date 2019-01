VIDEO: Na tenhle Dakar budu hodně dlouho vzpomínat, řekl v cíli Kolomý Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na tenhle Dakar budu hodně dlouho vzpomínat, řekl v cíli Kolomý

Martina Kolomého a jeho Tatru potkalo v průběhu dakarské rallye mnoho technických problémů. Mohl se však zúčastnit alespoň samostatné soutěže v druhé polovině. I to se neobešlo bez závad, nakonec ale do cíle dojel. Bylo to peklo na zemi, prohlásil.

video: Tatra Buggyra Racing