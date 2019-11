VIDEO: Obránce Jan Rutta komentuje zápas Tampy ve Stockholmu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Obránce Jan Rutta komentuje zápas Tampy ve Stockholmu

Přestože se suverénovi loňské základní části po šokujícím krachu v prvním kole play off proti Columbusu nevydařil vstup do nového ročníku podle očekávání, ve švédském dvojzápase proti Buffalu byli i tak hráči celku Tampa Bay favority. To se potvrdilo.

video: iDNES.tv