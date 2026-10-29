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Frodl, bratři Galvasové i tři nováčci. Moták nominoval, nechybí ani Červenka či Šustr

Sport
Poprvé v nové roli nominoval. Trenér hokejové reprezentace Zdeněk Moták pro Finské hry vybral 31 jmen, mezi nimiž nechybí například brankář Dominik Frodl či útočník Roman Červenka. Vrací se také obránce Andrej Šustr, třemi nováčky jsou pak gólman Pavel Čajan, zadák Matteo Kočí a forvard Matěj Kubiesa.
video: iDNES.tv
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