Nosková vedení nevyužila. Na US Open končí
8. 9. 2026 21:32 Sport
Ve třetím setu vedla 4:2 a zdálo se, že míří za senzačním postupem. Ale Linda Nosková nesmírně dramatické čtvrtfinále tenisového US Open nakonec prohrála. Běloruské světové jedničce Aryně Sabalenkové podlehla 6:7, 6:3 a 6:7, rozhodující super tiebreak ztratila 7:10.
02:47
Nosková vedení nevyužila. Na US Open končí
Sport8. 9. 2026 21:32
01:47
Ceuta se potýká s dvěma tisíci nezletilých migrantů, kterých se nemůže jen tak zbavit
Zahraniční8. 9. 2026 20:28
01:14
Kruháč se sotva zajel a už je znovu v opravě. U Svitav řidiči stojí v dlouhých kolonách
Domácí8. 9. 2026 16:48
02:21
Banální přestupek skončil pouty. Muž odmítl ukázat doklady a začal strážníkům vyhrožovat
Krimi8. 9. 2026 16:30
00:52
Soud řeší, jak došlo k pádu dítěte při porodu
Domácí8. 9. 2026 15:54
00:26
Rusko zaútočilo v Kyjevě na televizní stanici uprostřed vysílání, šest zraněných
Zahraniční8. 9. 2026 15:50
00:35
V Nové Pace firmy založily technické lyceum
Domácí8. 9. 2026 15:42
02:01
Fosgen: Jedna z nejzrádnějších chemických látek
Zahraniční8. 9. 2026 15:32
01:31
Bourací práce na torzu ve Zlíně se znovu rozjely
Domácí8. 9. 2026 14:42
00:44
Nové kolbiště i pohár pro vítěze. Závodiště v Pardubicích představilo novinky
Domácí8. 9. 2026 14:16
02:48
Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře Babišově vládě, řekl Grolich
Domácí8. 9. 2026 13:10
01:23
Kontroly restaurací v Indii odhalily katastrofální hygienu v kuchyních
Zahraniční8. 9. 2026 13:02
01:10
Otevření čtvrté české prodejny módního řetězce Primark
Domácí8. 9. 2026 12:54
01:23
Pokus omezit prezidenta může být protiústavní, varoval šéf TOP 09 Havel
Domácí8. 9. 2026 12:52
02:36
Padni, komu padni, říká obžalovaný bývalý uhlobaron Koláček. Soud řeší odvolání v kauze Mostecké uhelné
Krimi8. 9. 2026 12:48
04:34
Rtuť, arsen? Toxické látky ohrožují Šumavu
Domácí8. 9. 2026 12:22
01:10
V centru vytisknou ve 3D lidské orgány, na nichž budou moci lékaři trénovat
Domácí8. 9. 2026 11:00
03:33
Mimořádně brutální způsob usmrcení dítěte. Ženě, která ubodala postiženou dceru, potvrdil soud 18 let vězení
Krimi8. 9. 2026 10:52
01:20