Nový předseda NSA Neusser: Chci sport odpolitizovat, není tu vize

Den po svém uvedení do funkce předsedy Národní sportovní agentury poprvé vystoupil před novináři a hovořil o svých představách a cílech v nové roli. „Beru to jako zodpovědnost vůči sportu, budu ctít demokratické principy a transparentnost,“ uvedl Filip Neusser, který v pondělí po rezignaci Milana Hniličky nastoupil do čela NSA.

video: iDNES.tv