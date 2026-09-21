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ODPÍSKÁNO: Sigma Olomouc - Sparta Praha 0:3, faul Sylly na Singhateha

Sport
Sparta měla v Olomouci zahrávat v 38. minutě penaltu. Ebrima Singhateh se vřítil do olomouckého pokutového území a těsně poté, co odehrál míč, mu pod nohy vletěl obránce Sigmy Abdoulaye Sylla. Sudí Rouček však penaltu nenařídil a místo toho dal za protesty žlutou kartu Matěji Rynešovi ze Sparty.
video: Oneplay
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