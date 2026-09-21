ODPÍSKÁNO: Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1, Chorý podruhé proměnil
21. 9. 2026 18:06 Sport
Podruhé už se Tomáš Chorý nemýlil. Opakovanou penaltu za vběhnutí Merchase Doskiho do pokutového území a následné zapojení do hry si znovu vzal bouřlivák ve službách Slavie a ačkoliv míč poslal na stejnou stranu, Wiegele byl tentokrát krátký.
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