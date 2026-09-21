ODPÍSKÁNO: Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:1, drama v závěru
21. 9. 2026 16:36 Sport
Blázinec. Sudí Volek po faulu plzeňského Doskiho na slávistu Ayaosiho nejprve nařídil pouze rohový kop. VAR mu ale doporučil přezkum, na jehož základě pak Volek po shlédnutí videa nařídil správně penaltu. Tu Tomáš Chorý neproměnil, ale Doski opět chyboval, když vběhl dříve do vápna a poté se zapojil do hry při odvracení míče po Wiegeleho zásahu. Penalta se tedy opakovala, podruhé se Chorý nemýlil a rozhodl o vítězství Slavie nad Plzní 2:1.
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