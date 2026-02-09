Olympijské medaile se rozpadají. Trable hlásí řada sportovců

Sport
Zlatá medaile Breezy Johnsonové už potřebuje opravu. Olympijská vítězka ve sjezdu oznámila, že její nejcennější kov se krátce po slavnostním ceremoniálu rozpadl na tři kusy. Stejný problém se objevil při oslavách bronzu u německých biatlonistů, totéž se stalo stříbrné lyžařce ze skiatlonu i zlaté krasobruslařce. A na problém už reagovali i organizátoři.
video: Courtesy Team D Studios
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:41

Ozbrojený gang přepadl v Itálii pancéřovanou dodávku
Zahraniční
9. 2. 2026 17:14
00:41

Snowboardistce Maděrové blahopřál ke zlatu prezident Pavel
Domácí
9. 2. 2026 16:52
01:26

Módní návrhář Jan Černý má výstavu v Moravské galerii v Brně
Domácí
9. 2. 2026 16:44
01:27

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - trailer
Lifestyle
9. 2. 2026 16:00
00:40

Ve Španělsku stávkují strojvedoucí. Pokles bezpečnosti je neúnosný, tvrdí odbory
Zahraniční
9. 2. 2026 15:48
00:57

Olympijské medaile se rozpadají. Trable hlásí řada sportovců
Sport
9. 2. 2026 15:44
00:29

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy
Společnost
9. 2. 2026 14:52
02:09

Trailer k animovanému filmu Mimoni a monstra
Společnost
9. 2. 2026 14:46
00:55

Hororový pád lyžařky Vonnové, letěl pro ni vrtulník
Sport
9. 2. 2026 13:40
01:02

Austrálie šílí. Nový brutální sport je plný bolesti
Zahraniční
9. 2. 2026 13:38
01:08

Ministryně Schillerová oznámila zrušení Národní ekonomické rady vlády
Domácí
9. 2. 2026 13:14
00:16

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku
Domácí
9. 2. 2026 13:02
02:09

Vláda kývla na cestu Pavla i Macinky do Mnichova
Domácí
9. 2. 2026 13:02
01:36

Opava začíná bourat Slezanku
Domácí
9. 2. 2026 12:48
01:25

Kendall Jenner sází na „kardashiánskou kletbu“ v trefné reklamě na Fanatics
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
00:59

Hvězdy 90. let oživují „sitcomovou“ verzi filmu Dobrý Will Hunting
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
00:42

Will Shat a reklama o kakání: Raisin Bran sází na vlákninu i slovní hříčky
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
01:00

Horor s umělou inteligencí jako reklama? Alexa a dystopický happy end
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54
00:49

Jak vypadalo masopustní veselí v Příkazích na Olomoucku
Domácí
9. 2. 2026 11:54
01:00

Sabrina Carpenter si v reklamě na Pringles staví přítele z brambůrků
Zahraniční
9. 2. 2026 11:54

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.