Olympijské medaile se rozpadají. Trable hlásí řada sportovců
9. 2. 2026 15:44 Sport
Zlatá medaile Breezy Johnsonové už potřebuje opravu. Olympijská vítězka ve sjezdu oznámila, že její nejcennější kov se krátce po slavnostním ceremoniálu rozpadl na tři kusy. Stejný problém se objevil při oslavách bronzu u německých biatlonistů, totéž se stalo stříbrné lyžařce ze skiatlonu i zlaté krasobruslařce. A na problém už reagovali i organizátoři.
00:41
