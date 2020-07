VIDEO: Ondřej Klymčiw pojede dakarskou rallye se škodovkou 130 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Čtyřnásobný účastník motocyklové kategorie dakarské rallye Ondřej Lymčiw přesedlá v roce 2021 do veteránské automobilové kategorie a soutěž pojede i s dalším dakarským motocyklistou Petrem Vlčkem s pětatřicet let starou škodovkou. V kategorii Classic by rádi nejen dojeli do cíle, ale zajeli i co nejlepší výsledek.

video: Ivo Helikar, Petr Fíla, iDNES.tv