Ondřej Klymčiw nás provedl zázemím dakarské rallye

Úspěšný motocyklový jezdec a v letošním ročníků dakarské rallye šéf vlastního týmu Ondřej Klymčiw ukázal, jak to chodí v bivaku. A to nejen v zázemí jeho týmu, kde nás zavedl i do interiéru doprovodného kamionu, ale také u továrních týmů Husqvarny a KTM.

video: Klymčiw Racing