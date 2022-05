VIDEO: Ondřej Palát komentuje vítězství nad Torontem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ondřej Palát komentuje vítězství nad Torontem

Sobotní program play off hokejové NHL vstoupí do historie soutěže. V nabídce totiž byly hned tři sedmé zápasy sérií. Postup z prvního kola nakonec slaví Carolina po výhře 3:2 nad Bostonem, za který v závěru korigoval skóre David Pastrňák. Toronto před svými fanoušky nezlomilo nezdary z posledních let v sedmých kláních a podlehlo obhájcům Stanley Cupu z Tampy 1:2.

