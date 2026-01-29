Ondřej Palát se při debutu v dresu New York Islanders blýskl gólem a asistencí
29. 1. 2026 13:08 Sport
Ondřej Palát při premiéře v dresu New York Islanders zaznamenal gól a přihrávku u výhry nad Rangers 5:2. Čtyřiatřicetiletý hokejista byl zvolen první hvězdou středečního utkání NHL.
