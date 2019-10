VIDEO: Motocyklová "Barcelona" zlanařila talentovaného Čecha Ondřeje Vostatka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Motocyklová "Barcelona" zlanařila talentovaného Čecha Ondřeje Vostatka

Lukáš Pešek, znalec světa motocyklů, ten kontrakt přirovnává ke stejné události, jako by se český fotbalista upsal mládežnické akademii Barcelony. Může se před ním být skvělá budoucnost, ale když na to nebude mít, může rovněž skončit v zapomnění. Ondřej Vostatek má 15 let, je jedním z mála talentů, kterým se teď český motocyklový sport může chlubit, a před pár týdny podepsal smlouvu se špičkovým španělským týmem Aspar. Příští sezonu za něj bude jezdit v juniorském mistrovství světa a rýsuje se před ním naděje, že by časem poskočil i mezi elitu. „Aspar je velká stáj, která působí v řadě kategorií, takže pokud tam jezdec podepíše smlouvu a zaháčkuje se, je pak cesta do MotoGP lehčí,“ tvrdí Pešek, vítěz dvou závodů mistrovství světa a teď Vostatkův mentor a kouč. „Doufám, že toho Ondra využije.“

video: Angelo Nieto Team