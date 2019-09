VIDEO: Pády a lety vzduchem zakončily tradičně sezonu v Chýnově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pády a lety vzduchem zakončily tradičně sezonu v Chýnově

Už po sedmatřicáté se v Chýnově u Tábora uskutečnil motocyklový závod do strmého vrchu. Jezdci se jako každoročně snažili vyjet do padesátimetrového kopce nedaleko centra města. Zdaleka ne všem se to však podařilo. Zvítězil český motokrosový reprezentant Martin Michek, který strmý vrch zdolal čtyřikrát z pěti startů.

video: Milan Rada, Motosport Chýnov