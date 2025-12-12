Panenka uvádí limitovanou kolekci bot. Odkazuje v nich na Bohemku i svou kariéru
12. 12. 2025 9:00 Sport
„V nejdůležitější moment kariéry jsem se cítil jako kluk, co si kope za barákem.” Tak si Antonín Panenka vybavuje chvíli, kdy se zrodila legendární penalta, po níž jsme se stali mistry Evropy. Nyní vznikla i společná kolekce Botas x Antonín Panenka.
02:10
Trailer nové česko-slovenské komedie Když se zhasne
Domácí12. 12. 2025 10:46
00:41
Panelák v Tveru, rafinerie v Jaroslavli. Ukrajinci udeřili severně od Moskvy
Zahraniční12. 12. 2025 9:42
01:28
Tomb Raider: Catalyst - teaser
01:39
Tomb Raider: Legacy of Atlantis - trailer
01:32
Star Wars Galactic Racer - trailer
02:04
Diablo IV | Lord of Hatred - cinematic trailer
Lifestyle12. 12. 2025 9:36
04:30
The Game Awards 2025 vyhrává Clair Obscur Expedition 33
Lifestyle12. 12. 2025 9:36
01:03
Parašutistovi se padák zachytil o letadlo
Zahraniční12. 12. 2025 9:14
04:27
Panenka uvádí limitovanou kolekci bot. Odkazuje v nich na Bohemku i svou kariéru
Sport12. 12. 2025 9:00
00:47
Válka s Ruskem je za dveřmi, jsme dalším cílem, zbrojte, apeloval šéf NATO
Zahraniční12. 12. 2025 8:46
00:55
Vánoční výstava ukáže hračky z minulosti
Domácí12. 12. 2025 8:44
00:37
Trhliny ve vozovce i domech. Japonsko zasáhlo další silné zemětřesení
Zahraniční12. 12. 2025 8:32
00:39
Tlumočnice se rozplakala, když ukrajinský chlapec líčil ruský útok
Zahraniční12. 12. 2025 8:08
00:41
Letadlo přistálo na dálnici přímo na jedoucí auto
Zahraniční12. 12. 2025 6:00
01:12
Studenti pekli paštiky ze šlechtických hostin
Domácí12. 12. 2025 5:24
29:05
Patrik věděl, že je to špatné a připravoval nás na to, říká Pokorný o Hezuckém
Rozstřel12. 12. 2025 0:06
02:24
Našla jsem úžasný pocit ženskosti, říká v Naked Warm Up Zoe Black
Lifestyle11. 12. 2025 20:48
00:24
Na Hrad měl dojet i na vozíku, řekl Babiš o Turkovi
Domácí11. 12. 2025 20:00
00:49