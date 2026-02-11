Pardubice - Slovan Liberec 1:2, odvolaná penalta za ruku Krčíka

04:21
Bohemians - Sparta Praha 0:0, nastavení druhého poločasu
Sport2. 11. 2026 3:16
00:53
Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:1, utnutý konec 2. poločasu
Sport2. 11. 2026 3:14
00:50
Jablonec - Slavia Praha 0:5, nenařízený jasný roh Jablonce
Sport2. 11. 2026 3:12
01:17
Sigma Olomouc - Zbrojovka Brno 3:0, opakovaná penalta Sigmy
Sport2. 11. 2026 3:10
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Elektrický hot-hatch z rodu GTI. Zuřivého peugeotu se bojíte a proto ho chcete
Technika2. 11. 2026 0:06
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Na Floridě se zřítilo proudové letadlo přímo na ulici
Zahraniční1. 11. 2026 22:26
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SESTŘIH: Bohemians - Sparta Praha 0:0
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Rusko díky USA zhatilo teroristický útok na moskevský park. Zatklo nezletilého
Zahraniční1. 11. 2026 20:12
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SESTŘIH: Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:4
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Cumlejte si lízátko a nechte mě domluvit, pustil se do Turka v debatě Grolich
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SESTŘIH: Mladá Boleslav - Hradec Králové 3:1
Sport1. 11. 2026 15:34
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Ve Frankfurtu se protesty zvrhly v rabování
Zahraniční1. 11. 2026 13:54
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Hasiči likvidovali požár hotelu Hořec
Krimi1. 11. 2026 13:28
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Rozhodnutí o návratu ruských hokejistů mi přijde nešťastné, říká Nacher z ANO
Domácí1. 11. 2026 13:24
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