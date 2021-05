VIDEO: Pastrňák dal hattrick a výrazně přispěl k výhře Bostonu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pastrňák dal hattrick a výrazně přispěl k výhře Bostonu

Parádní vstup do druhého kola play off NHL předvedli čeští hokejisté ve službách Bostonu, k úvodní výhře 5:2 nad New York Islanders přispěl David Pastrňák hattrickem a David Krejčí třemi asistencemi. Dál pokračuje poslední drama prvního kola, v němž Montreal udolal Toronto 3:2 v prodloužení a srovnal na sérii 3:3 na zápasy.

video: iDNES.tv