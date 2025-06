VIDEO: Těším se na to! Nedvěd se stal manažerem fotbalových reprezentací Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Těším se na to! Nedvěd se stal manažerem fotbalových reprezentací

Fotbalová asociace podle očekávání vítá velké jméno. Na elitní reprezentaci a výběr do 21 let nově dohlíží Pavel Nedvěd, někdejší vynikající záložník a vítěz Zlatého míče. Jeho jmenování do funkce generálního manažera v úterý v poledne jednohlasně stvrdil výkonný výbor FAČR, který poprvé zasedal v novém složení.

video: FAČR