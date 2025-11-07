Vítězná branka bostonského útočníka Pavla Zachy v prodloužení utkání s Ottawou

Pět triumfů v řadě katapultovalo hokejisty Bostonu ze dna Atlantické divize na průběžné třetí místo. Prodloužení vítězné jízdy Bruins ve čtvrtek zařídil český centr Pavel Zacha, jenž pouhých šest sekund před koncem nastavení dorazil na brankovišti volný puk po předchozí individuální akci.
video: NHL.com
