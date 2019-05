VIDEO: Díky, Petře! Trenéři a fotbalisti přejí Petru Čechovi ke konci jeho kariéry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Díky, Petře! Trenéři a fotbalisti přejí Petru Čechovi ke konci jeho kariéry

V říjnu to bude dvacet let, kdy poprvé odchytal zápas v profesionální soutěži. Ve středu v Baku fotbalový gólman Petr Čech nastoupil v kariéře naposled. A na derniéru to nebude hezké vzpomínání, ve finále Evropské ligy s Arsenalem prohrál.

video: iDNES.cz