Předseda odvolací komise vysvětluje, proč snížil trest pro trenéra Radu

Fotbalový trenér Petr Rada z pražské Dukly dostal nižší trest za rasistický výrok v březnovém utkání druhé ligy proti Zbrojovce Brno. Odvolací komise zrušila původní verdikt disciplinárky, která Radovi zakázala činnost na osm měsíců a dala pokutu 80 tisíc korun. Nově mu udělila trest na tři měsíce, pokutu ponechala ve stejné výši. Znamená to, že Rada do konce sezony nesmí na lavičku. Trest mu vyprší právě se startem nového ročníku, ale nejspíš mu ještě zasáhne do první ligového kola.

video: FAČR