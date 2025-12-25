Plyšáci místo konfet. Fanoušci Betisu znovu zaplnili hřiště dárky pro děti

Sport
Na stadionu Betisu se znovu odehrála dojemná tradice, při níž fanoušci místo konfet zaplavili trávník plyšovými hračkami. Tisíce darovaných plyšáků poputují k dětem, které si Vánoce nemohou užít v kruhu rodiny.
video: X/@GonzaloTortosa
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:39

Tak dlouho se driftuje po náměstí, až se stromek porazí
Zahraniční
25. 12. 2025 11:34
00:37

Při nehodě vrtulníku u Kilimandžára zemřeli dva čeští turisté
Zahraniční
25. 12. 2025 10:46
03:45

Herec Malínek zhubl 120 kilo: Impulsem byl rozchod a úmrtí babičky, přiznává
Společnost
25. 12. 2025 10:30
02:01

„Nechť zhyne.“ Zelenskyj řekl ve vánočním poselství, co si Ukrajinci nejvíc přejí
Zahraniční
25. 12. 2025 10:10
01:03

Plyšáci místo konfet. Fanoušci Betisu znovu zaplnili hřiště dárky pro děti
Sport
25. 12. 2025 10:02
28:40

Psychotesty udělá jen 7 % uchazečů, říká operátorka jaderné elektrárny Temelín
Rozstřel
25. 12. 2025 10:00
00:40

Pod domem v Kalifornii se zabydlel obří černý medvěd
Zahraniční
25. 12. 2025 6:00
01:55

Úchvatné výhledy ze základnové stanice operátora O2 v Olomouci
Domácí
25. 12. 2025 0:06
02:38

Tady se natáčela Záhada strašidelného zámku
Domácí
24. 12. 2025 20:40
01:01

V Hostivici hořel bungalov, jeden člověk skončil v péči záchranářů
Krimi
24. 12. 2025 14:36
01:39

Rozlévání rybí polévky na Staroměstském náměstí opět provázel velký zájem
Domácí
24. 12. 2025 13:14
02:23

Ježíšek do českého vzdušného prostoru smí, Santa ne
Domácí
24. 12. 2025 12:10
00:44

Rusko zalétalo stroj Bajkal s motorem vlastní výroby
Technika
24. 12. 2025 11:38
01:26

Nejméně dva lidé zahynuli při výbuchu v pečovatelském domu u Filadelfie
Zahraniční
24. 12. 2025 10:00
31:02

Kopecký pochopil, že se mnou hrátky nebudou, vzpomíná v Rozstřelu Hana Talpová
Rozstřel
24. 12. 2025 10:00
00:42

V Moskvě opět zahřměly výbuchy v ulici, na které byl zabit generál. Zemřeli tři lidé
Zahraniční
24. 12. 2025 9:48
02:27

Vánoční speciál fotbalového Nového Knínu
Sport
24. 12. 2025 9:22
02:52

Krátký film Taiky Waititiho s hlasem Jiřího Lábuse
Zahraniční
24. 12. 2025 8:18
39:55

POZOR VLAK: Objevili jsme železniční modelový ráj v Dolní Lomné
Technika
24. 12. 2025 0:06
03:53

Ať nepálí žáha! Slavné osobnosti přejí k Vánocům a do nového roku
Společnost
24. 12. 2025 0:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.