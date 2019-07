VIDEO: Plzeň je pro wimbledonskou vítězku Strýcovou srdcovka Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do míst, kde se kdysi učila hrát tenis, se na chvíli vrátila čerstvá wimbledonská vítězka ze čtyřhry Barbora Strýcová. Zavítala totiž do areálu plzeňského klubu VŠ Slavia, jehož byla léta členkou. „Klub je pro mě srdcová záležitost,“ řekla Strýcová poté, co se stala jeho čestnou členkou.

video: iDNES.tv