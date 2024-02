VIDEO: Sparťanští fanoušci dorazili na pohárové derby pochodem. Cestu hlídali policisté Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sraz měli v centru města na Václavském náměstí. Ze stanice metra Muzeum odjeli na Želivského, odkud se pěšky vydali dolů přes Vinohrady do Edenu. Fanoušci sparťanských fotbalistů tradičně pochodovali na derby na stadion Slavie do Vršovic. Sparťanští fanoušci pak dorazili před slávistický stadion do Edenu.

video: iDNES.tv