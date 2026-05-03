Pražský maraton vyhráli Tsegu a Jelimová, český titul obhájil Havlena
3. 5. 2026 12:36 Sport
Pražský maraton ovládli Etiopan Berehanu Wendemu Tsegu, jenž časem 2:05:51 zaostal o 42 sekund za rekordem závodu, a Milicent Jelimová. Keňská běžkyně zvládla debut na trati dlouhé 42.195 metrů výkonem 2:24:19. Český titul obhájil Yann Havlena v osobním rekordu 2:17:48. Mezi ženami překvapivě vyhrála český šampionát dvaadvacetiletá Michaela Brtníčková, jež si nejlepší osobní výkon na královské vytrvalecké distanci zlepšila téměř o osm minut na 2:42:27.
