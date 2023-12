VIDEO: Na Václavském náměstí se poprvé v historii otevřelo kluziště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Václavském náměstí se 5. prosince otevřelo kluziště pro veřejnost. Každodenní bruslení zde probíhá od 9.00 do 21.00 hodin. Vstupné stojí 200 Kč na 2 hodiny, děti do 15 let platí 100 Kč. Nechybí ani půjčovna bruslí.

video: iDNES.tv