Pořádání olympiády v Česku není reálné, řekl Pavel při návštěvě Prahy
17. 2. 2026 17:50 Sport
Každá olympiáda je dražší, než ta původní. A i Itálie bude nyní řešit, zda se jí investice do pořádání olympiády aspoň částečně vrátí, uvedl prezident Petr Pavel při návštěvě Prahy. Podle něj tak není příliš reálné, aby Česko, které má problém se státním rozpočtem, takovou olympiádu pořádalo.
01:26
