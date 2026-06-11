Když se prohraje, tátovi radši nevolám, to bych dostal vyhubováno, směje se Pytlík

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11. 6. 2026 16:00 Sport | Prodloužení
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Valašské muzeum v přírodě otevřelo zrekonstruované fojtství v Jasenné na Zlínsku
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Vyzkoušeli jsme velké elektrické SUV Volvo EX90
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Chůvami si ulevuji. Chci být dobrá máma a ne fúrie, říká šestinásobná maminka Michaela Salák
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NA KAFI: Žíly jsou naši upracovaní horníci, oteklé kotníky nepodceňujte, radí lékařka
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Žďár řekl „ano“ hale pro Sáblíkovou
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Požár plastu a kartonů zaměstnal v Brodě profesionální hasiče i dobrovolníky
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Policie hledá dva lupiče, přepadli mladíka na ulici
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Dlabaný člun páté expedice Monoxylon dopraví do Řecka kamion
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V brněnské zoo maji dvě nové lední medvědice z Dánska
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Podívejte se, jak vypadá mytí fasády dronem hokejové Enteria Areny v Pardubicích
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Účastníci letošního ročníku soutěžní jízdy veteránů 1000 mil československých dorazili do Lednicko-valtického areálu
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Na deštivém Rock for People sklidili úspěch Electric Callboy a Gorillaz
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Jsem zastáncem šifrovaných telefonů, řekl u soudu exministr. Dodat je měl některým později obžalovaným v kauze Dozimetr
Krimi11. 6. 2026 16:06
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Piráti kvůli Babišovi píší do Bruselu. Udělali jste z něj středobod vesmíru, říká Macinka
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Když se prohraje, tátovi radši nevolám, to bych dostal vyhubováno, směje se Pytlík
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Pelhřimov i okolí oživily obří sochy
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V kauze Dozimetr předvolal soud jako svědka exministra spravedlnosti Pavla Němce
Krimi11. 6. 2026 15:54
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