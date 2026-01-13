Bude to pro nás první olympiáda, věříme si, říká curler Klíma

Sport
Čeští curleři mají velký sen dostat se v soutěži mužských týmů na únorových olympijských hrách do play off, kde se potkají čtyři nejlepší výběry. Zároveň se v době her pod pěti kruhy těší na zvýšený zájem o svůj sport. Díky nastaveným podmínkám se mohou téměř naplno soustředit jen na dosavadní vrchol kariéry. Tým ve složení Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma a Lukáš Klípa si zajistil premiérový start na olympiádě loni v dubnu. Vedle nich se na hrách představí i Julie Zelingrová a Vít Chabičovský v soutěži smíšených dvojic. Nadcházející OH se odehrají v Miláně a Cortině d’Ampezzo, která bude hostit mimo jiné curling.
