Putin je k*kot! Fanoušci Finska na malém Euru skandovali na podporu Ukrajině

Chorály, popěvky a pokřiky patří ke každému šampionátu. Na fotbalovém mistrovství Evropy do 21 let na Slovensku však zní i ty poněkud netradiční. S politickým nádechem. Fanoušci Finska se v zápase svého týmu s Ukrajinou (0:2) opřeli do ruské hlavy státu a skandovali „Putin Huilo“. Což lze přeložit jako „Putin je k*kot.“

video: X / @DevanaUkraine