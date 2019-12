VIDEO: Putin si po roce opět zahrál hokej na Rudém náměstí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Putin si po roce opět zahrál hokej na Rudém náměstí

Vladimir Putin nastoupil po boku ruského ministra obrany Sergeje Šojgu a několika bývalých hokejových reprezentantů v přátelském zápase pod širým nebem na Rudém náměstí v Moskvě. Na dresu měl číslo 11 a tentokrát, na rozdíl od minulého roku, se to obešlo bez trapného pádu. Úsměvné však na videu je, že se nikdo ze soupeřů neodvážil ruskému prezidentovi postavit do cesty a on tak měl vždy volnou cestu k brance. Proto asi nepřekvapí, že jeho tým vyhrál 8:5.

video: Reuters