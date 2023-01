VIDEO: Rulík: Oslava nebyla, v hráčích panovalo zklamání Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rulík: Oslava nebyla, v hráčích panovalo zklamání

Čeští hokejisté do dvaceti let vybojovali na světovém šampionátu stříbrné medaile, když nestačili ve finále na domácí Kanadu 2:3 v prodloužení. „Žádná oslava nebyla, kluci byli strašně zklamaní,“ přiznal trenér Radim Rulík na tiskové konferenci po příletu do Prahy.

video: iDNES.tv