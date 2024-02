VIDEO: Dvě Češky jako první dovezly do cíle Dakaru Kachnu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Citroen 2CV, přezdívaný Kachna, se v historii dakarské rallye zúčastnil nejtěžší soutěže světa celkem patnáctkrát. Čtrnáctkrát však nedojel až do cíle. Podařilo se to až na patnáctý pokus, a to české dámské posádce ve složení Barbora Holická a Lucie Engová.

video: Ivo Helikar, Marek Štekl, iDNES.tv