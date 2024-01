VIDEO: Trošku jsme se dnes nadechli po všech těch problémech, vzkázal domů desátý Michek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jezdec týmu Orion Moto Racing Group 9. místem vyrovnal své dakarské maximum. „Je to úžasný výsledek. Už se cítím lépe, jen ruka mi nepracuje tak, jak by měla, ale lepší se to každým dnem. Zítra jsem připraven závodit do konce a minimálně udržet celkové desáté místo,“ dodal Michek.

video: Facebook / Orion - Moto Racing Group