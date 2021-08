VIDEO: Ráno odlétám do Montrealu, jsem ráda, že se mohu na pár hodin objevit v Čechách, řekla Siniaková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ráno odlétám do Montrealu, jsem ráda, že se mohu na pár hodin objevit v Čechách, řekla Siniaková

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková nastupovaly do olympijské čtyřhry jako favoritky. Role, která by mnohými otřásla. Český pár se s ní však vypořádal fantasticky a získal první tenisové zlato v samostatné historii země. Siniaková po příletu do Česka mluvila s novináři.

video: ČTK