Red Bull Steep Street 2025 ovládl Rakušan Santino Exenberger

V sobotu 23. srpna se v Praze odehrál druhý ročník unikátního skateboardového závodu Red Bull Steep Street. Čtrnáct špičkových jezdců z celého světa se v Žitomírské ulici na Praze 10 postavilo na start 239 metrů dlouhé trati s osmi překážkami, kde rozhodovala kombinace rychlosti a triků. Vítězem se stal Santino Exenberger z Rakouska, druhou příčku obsadil vítěz premiérového ročníku z roku 2023 Douwe Macaré z Nizozemska a třetí skončil Marius Syvänen z Finska. Český reprezentant a hlavní tvář závodu Maxim Habanec obsadil páté místo.