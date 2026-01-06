Smích na kurtu. Australan si vzal na soupeře židli

Sport
S velkou dávkou vtipu přistoupil australský tenista Dane Sweeny k porážce v prvním kole turnaje v Brisbane. Když nestačil na nejvyššího hráče na okruhu Reillyho Opelku, který ho převyšuje o propastných 41 centimetrů, při podání ruky u sítě si stoupl na židli, aby se k rivalovi nemusel natahovat vzhůru. Díky tomu si soupeři rázem mohli hledět z očí do očí. A především se oba nasmáli.
video: AP
