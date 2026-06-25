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Řidič v Mexiku najel do lidí oslavujících vítězství fotbalové reprezentace

Sport
V mexickém Los Cabos najel řidič do skupiny lidí, kteří na bulváru Lázaro Cárdenas slavili vítězství národní fotbalové reprezentace. Zranění utrpělo nejméně 17 osob, které záchranáři převezli do několika nemocnic. Podezřelý byl podle místních médií zadržen a předán úřadům.
video: X / @ar2_mx
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