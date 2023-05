VIDEO: Rodiče často moc tlačí na vítězství svých dětí, říká Tomáš Svoboda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tomáš Svoboda možná není olympijský vítěz jako jeho bratr David, zato jeho výpis sportovních úspěchů je podstatně barevnější. Známý je zejména jako triatlonista. Jak by ne, triatlon je přece olympijský sport, jenže u něj zdaleka neskončil. Co je to biatle? A co bude jeho další kariérou?

video: iDNES.cz