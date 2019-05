VIDEO: Rodinné video Lucie Šafářové, které vzniklo u příležitosti její rozlučky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nevěděla, co se na ni chystá. Celou noc se budila, svírala ji nervozita. „A pak na kurtu jsem se celá klepala, myslela jsem, že ani nebudu schopná nic říct,“ vyprávěla Lucie Šafářová. Jedna z nejúspěšnějších tenistek skvělé generace se v Praze rozloučila s českými fanoušky, utírala si slzy a děkovala na všechny strany: „Hrozně mě to dojalo. A bylo to úžasné.“

video: J&T Banka Prague Open